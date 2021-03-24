İngiltere göçmen planını açıkladı

İngiltere yasa dışı göçmen sorunun çözümü için yeni bir plan hayata geçiriyor. Planın detaylarını İçişleri Bakanı Priti Patel açıkladı.

İngiliz bakan, plan için "son on yılın en önemli revizyonu" yorumunda bulundu.

Yasa dışı göç şebekeleriyle mücadele etmek ve hak sahibi olmadıkları halde sığınma talebinde bulunanları engellemek, planın amaçları arasında.

Başvurular onaylanana kadar üçüncü ülkelere gönderilecekler

Yeni plana göre göçmenler, başvuruları onaylanana kadar açık denizlerdeki sığınma merkezleri veya üçüncü ülkelere gönderilecek. Yasa dışı göçmenler ise sığınma hakkı verilse bile yerleşim hakkına sahip olamayacak.

Bunun yerine 30 ay süreyle "geçici koruma" statüsü alacak. Sığınma talepleri reddedilenler de sınır dışı edilecek.

İnsan kaçakçılarına ömür boyu hapis cezası

Plan sayesinde, zulüm veya şiddetten kaçan göçmenlere "yasal yerleşim" hakkı tanınacak. Bu kişiler hızlı bir şekilde süresiz oturma izni alabilecek.

İnsan kaçakçılarına ise ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

8 bin 500 yasa dışı göçmen gelmişti

Geçen yıl Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden 8 bin 500 kişi yasa dışı geçiş yaptı. Bu yıl söz konusu sayının 800'den fazla olduğu belirtiyor.

Göçmenlerin tutulabileceği yerler arasında ise Man Adası ve Cebelitarık gibi İngiliz sömürgeleri bulunuyor. Ancak söz konusu yönetimler, daha önce herhangi bir göçmeni kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.