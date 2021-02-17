İngiltere genç gönüllülere corona bulaştırılacak

Corona virüsü bulaştırma konusunda etik onayı alan ve 18-30 yaş arası 90 gönüllüyü içeren araştırma önümüzdeki haftalarda başlayacak. Gönüllü denekler, sağlık uzmanlarının gözetiminde virüse maruz kalacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sıtma, tifo, kolera ve grip gibi hastalıklara karşı tedavi geliştirmek amacıyla, bu hastalıklara neden olan virüs veya bakterilerin kasıtlı olarak bulaştırılması yöntemi daha önce de kullanılmıştı.

Araştırmacılar, ne miktarda virüsün enfeksiyona yol açtığını ve bağışıklık sisteminin ne şekilde tepki verdiğini inceleyecek. Bu şekilde doktorlar Covid-19 hastalığı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacak ve bu bilgi hastalığa karşı aşı ve tedavi geliştirilmesinde kullanılacak.

“VİRÜSÜN NASIL İŞLEDİĞİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Klinik denemeler; İngiltere hükümetinin Aşı Görev Gücü, Imperial College üniversitesi, Royal Free Hastanesi ve kasıtlı virüs bulaştırma modelleri geliştiren hVIVO adlı şirket tarafından yürütülecek.

Konuya ilişkin konuşan Aşı Görev Gücü’nden Clive Dix, “İngiltere için bir miktar güvenli ve etkili aşıyı garanti altına almış olsak da Covid-19’a karşı yeni aşı ve ilaçları geliştirmeye devam etmek gerekiyor. Bu denemeler sayesinde virüsün nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olacağız ve hangi aşıların enfeksiyonu en iyi şekilde önleyebileceğini anlayabileceğiz” ifadesini kullandı.

Imperial College’dan Dr. Chris Chiu, “18-30 yaş arası gönüllülerden bu araştırmaya katılmalarını ve virüsün insanları nasıl enfekte ettiğini ve insanlar arasında nasıl bu kadar yayılabildiğini anlamamıza yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

GÖNÜLLÜLERE 4 BİN 500 STERLİN ÖDENECEK

Gönüllüler sağlıklı olduklarının tespiti ve daha önce virüsü kapmamış olduklarından emin olmak için sağlık taramasından geçirilecek. Daha sonra burunlarından püskürtme yoluyla virüs bulaştırılacak ve 14 gün hastanede karantinaya ve sağlık ekipleri tarafından yakın takibe alınacak.

Virüsün burunda nasıl çoğaldığına ve semptomlar belirmeden önce enfeksiyonun ilk aşamasının nasıl geliştiğine bakılacak. Gönüllülere, deneme sürecinde ve yıl içinde daha sonraki testlerde harcadıkları zaman için 4 bin 500 sterlin (43 bin 560 TL) ödenecek.

Başlangıçta, Mart ayında salgın ilk başladığında İngiltere’de dolaşımda olan corona virüsü kullanılacak. Bu virüsün sağlıklı bireyler için düşük risk içerdiği biliniyor.

Daha sonra ise onay verilmiş aşılardan biri az sayıdaki gönüllüyle uygulanacak ve ardından bu kişiler yeni varyantlara maruz bırakılarak hangi aşının daha etkili olduğuna bakılacak. Ancak klinik denemelerin bu aşaması için henüz onay verilmediği belirtiliyor.