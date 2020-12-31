İngiltere bölünme tehlikesiyle karşı karşıya!

Blacford, 'Bağımsızlığa kavuştuğunda, Avrupa Birliği'ne geri dönmeye karar verecek olan İskoçya halkıdır.' diyerek, Birleşik Krallık'a mesaj verdi.

Brexit görüşmeleri neticesinde, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması sonunda imzalandı. Ancak Brexit görüşmeleriyle AB'den ayrılma süreci ilerledikçe, İskoçya'nın 'bağımsızlık' talebi de daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

İngiliz parlamentosunda, AB ile Gelecekteki İlişkiler Yasa Tasarısı ile ilgili, 5 saatlik bir oturum düzenlendi.

Oturum sırasında konuşan SNP lideri Ian Blackford, Boris Johnson'ın AB ile olan ticaret anlaşmasını eleştirdikten sonra, AB'ye geri dönülmesi için oy vereceğini duyurdu.

YENİDEN BAĞIMSIZLIK ÇAĞRISI

Blacford, Boris Johnson'ın oturum açılış konuşmasını defalarca bölünce, birkaç kez uyarı aldı. Johnson'ın kötü bir Brexit anlaşması imzaladığını söyleyen Blackford, İskoçya'nın bunu görüp Avrupa Birliği'ne döneceğini söyledi.

Blackford, "İskoçya halkı egemenlik haklarına sahiptir. Bağımsızlıkla birlikte, Avrupa Birliği'ne geri dönmeye karar verecek olan da İskoçya halkıdır." dedi.

Bir kez daha İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi konusunda bir referandum çağrısı yapan Blackford, İskoçların gelecekleriyle ilgili çok net bir seçim yaptığını söyledi.

"Hangi geleceği seçeceğiz? Bu bozuk Brexit'le Britanya mı, yoksa Avrupa Birliği'ni mi? Tüm bu Brexit hikayesi gerçekten egemenlikle ilgiliyse, o zaman İskoç halkı egemenlik hakkından, kendi kaderini tayin hakkından yoksun bırakılamaz ve bırakılmayacaktır.”

SNP, İngiltere Parlamentosunda Brexit'i etkileyebilecek bir güce sahip olmasa da, son seçimde İskoçya'da açık ara birincilikle milletvekili sayısını 48'e çıkarmıştı.

İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin bu yılın başlarında parlamentoya sunduğu referandum teklifi, teklif 54'e karşı 64 oyla kabul edilmişti.

Birçok araştırmaya göre, 'ülkede yarın referandum yapılsa', İskoçların yarısından fazlası İngiltere'den ayrılma lehinde oy kullanacak.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ KARŞI

İskoçya Parlamentosundaki oylamanın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir referandum yapılmasına sıcak bakmadığını kesin bir dille ifade etmişti.

Johnson, 2014'teki referandumda İskoçların bağımsızlığı reddettiklerini ve bu kararın korunması gerektiğini söyledi.