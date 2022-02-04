İngiltere Başbakanı Johnson'ın 4 kıdemli yardımcısı art arda istifa etti

İletişim Daire Başkanı Jack Doyle, Politika ve Strateji Direktörü Munira Mirza, Başbakan'ın Kabineden Sorumlu Danışmanı Dan Rosenfield ve Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds, Perşembe günü istifalarını sundu.

Başbakan Johnson bir süredir, mensubu olduğu partisi Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri tarafından, Covid-19 önlemleri esnasında kamu kuruluşlarında düzenlenen partiler nedeniyle istifaya davet ediliyor.

Doyle, personele yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalar aile hayatıma korkunç bir zarar verdi" dedi.

BBC'ye göre bugüne kadar 17 Muhafazakar Parti milletvekilinin Johnson'ın istifasını istiyor. Ancak Başbakan hakkında güven oylaması için partiden en az 54 milletvekilinin bunu talep etmesi gerekiyor. Muhafazakar Parti'nin 360 milletvekili bulunuyor.

Johnson'ın istifasını isteyen milletvekillerinden pek çoğu, gerekçe olarak Covid-19 salgınındaki kapanma döneminde başbakanlıkta yapılan partileri gösteriyor.

Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Reynolds, Mayıs 2020'deki bu bahçe partilerinden biri davet mesajını atan yetkiliydi.

Başbakanlık Konutu'ndaki parti iddiaları hakkında soruşturma yürüten Müsteşar Sue Gray'in raporunun bir bölümü hafta başında yayımlandı. Ayrıca Başbakanlık, polisin de partiler hakkındaki soruşturmasını bitirmesinin ardından güncellenmiş bir raporu yayımlanacağını açıkladı.

Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood dahil olmak üzere bazı partililer ise Johnson'ın İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer hakkındaki sözlerine de dikkat çekti.

SAVILE SUÇLAMASI

Başbakan Johnson, Pazartesi günü Starmer'ın başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde, zamanının çoğunda gazetecileri yargılayıp, hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan İngiliz televizyon sunucusu Jimmy Savile ile ilgili davaları kovuşturmadığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

2011'deki ölümünün ardından Savile'in BBC stüdyoları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yüzlerce kadın ve çocuğa saldırdığı ve seri bir istismarcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Johnson Perşembe günü yaptığı yeni açıklamada ise Starmer ile ilgili sözlerinden geri adım attı. Başbakan, Starmer'in başsavcılık yaptığı dönemdeki "kişisel sicili" hakkında konuşmadığını söyledi ve "Bu kararlarla kişisel olarak hiçbir ilgisi olmadığını tamamen anlıyorum" diye ekledi.