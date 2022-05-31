İngiltere Başbakanı Johnson'a yönelik kendi partisinden gelen istifa çağrıları artıyor

Johnson'ın liderliğindeki iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili John Stevenson, Başbakandan memnuniyetsizliğini dile getiren ve istifasını isteyen son milletvekili oldu.

Stevenson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki Kovid-19 kurallarının çiğnendiği partiler ve Johnson'ın parlamentoya verdiği yanıt nedeniyle "derin hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.

Johnson ile ilgili güvensizlik mektubu yazan ve Başbakana istifa çağrısında bulunan Stevenson, "Devam eden eleştiriler, ifşalar ve sorular, ele alınması gereken çok sayıda başka önemli ve kritik meselenin olduğu bir zamanda hükümeti zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Kabine Bakanı Dame Andrea Leadsom da bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, "Sue Gray raporundan çıkardığım sonuç, tolere edilemeyecek ve Başbakanın sorumluluğunda olan kabul edilemez liderlik başarısızlıklarının olduğudur." açıklamasında bulundu.

Muhafazakar Parti içerisinde yeni liderlik oylamasının yapılabilmesi için parti milletvekillerinin yüzde 15'ine denk gelen halihazırda 54 milletvekilinin güvensizlik mektubu yazması gerekiyor.

- Johnson istifa etmeyeceğini açıklamıştı

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in hazırladığı raporun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, raporun "acı" sonuçları ve kamuoyunun öfkesine rağmen görevde kalması gerektiğine inandığını belirterek, bir kez daha istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Johnson, "Kararlı bir şekilde, devam etmenin ve vaatleri yerine getirmenin benim işim olduğunu düşünüyorum. (Raporun) sonuçları ne kadar acı ve can sıkıcı olsa da ve ne kadar mahcup edici olsa da ilerlemeye devam etmeliyim ve hükümet ilerlemeye devam etmeli. Böyle de yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

- Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından da Gray, raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.