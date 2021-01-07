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İngiltere Başbakanı Johnson: ABD Kongresinde yaşananlar utanç verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'nin başkenti Washington'da yaşananlar olayları 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

ABD Kongresinde Joe Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basarak kargaşa çıkardı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: "YAŞANANLAR UTANÇ VERİCİ"

Çıkan olaylardaki şiddet görüntüleri üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD’de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verici sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi.

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