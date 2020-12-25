İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan AB'ye ince mesaj!

Johnson, AB ile anlaşma sağlanmasının ardından Başbakanlık ofisi 10 Numara'da açıklama yaptı.

'Yasalarımızın ve kaderimizin kontrolünü geri aldık, düzenlemelerimizin her detayının kontrolünü geri aldık.' diyen Johnson'ın açıklama yaparken 'balıklı kravat' takmasıyla Avrupa Birliği'ne ince mesajlar verdiği düşünüldü.

Sözlerine İngiltere'nin 2020 başında AB'den "fırına verilmeye hazır bir anlaşmayla" ayrıldığını belirterek başlayan Johnson, o zamandan beri hükümetinin yeni bir göç sistemi oluşturmak ve yeni ticaret anlaşmaları yapmakla meşgul olduğunu kaydetti.

AB ile uzlaşıya varılmasıyla İngiltere'nin "şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşmasını" tamamlamadığına dikkati çeken Johnson, anlaşmanın yıllık 660 milyar sterlin değerinde olduğunu ve İngiliz mallarının AB içinde tarifesiz ve kotasız satılmasına izin verdiğini vurguladı.

İngiliz Başbakan, anlaşmanın İngiliz ihracatçıların "Avrupalı dostlarla" daha da fazla iş yapmasına olanak sağlayacağına işaret ederek, halkın bunun mümkün olduğunu bildiği ancak kendilerine imkansız olduğunun söylediğini dile getirdi.

"KONTROLÜ GERİ ALDIK"

"Yasalarımızın ve kaderimizin kontrolünü geri aldık, düzenlemelerimizin her detayının kontrolünü geri aldık." diyen Johnson, 1 Ocak itibarıyla İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'dan çıkacağını, İngiliz kanunlarının sadece İngiliz parlamentosunca yapılacağını ve sadece İngiliz mahkemelerinde İngiliz yargıçları tarafından değerlendirileceğini ve Avrupa Adalet Divanının İngiltere'deki yargı yetkisinin sona ereceğini söyledi.

"YENİ VE GERÇEKTEN BAĞIMSIZ BİR ULUS OLARAK"

Johnson, İngiltere'nin 1973'ten beri ilk kez kendi sularında tam kontrole sahip olacağını belirterek, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın "dinamik ve müreffeh" bir hale geleceğini ve bunun da AB için "kötü bir şey" olmadığını ifade etti.

Milletvekillerinin anlaşmayı 30 Aralık'ta oylamasını umduğunu dile getiren İngiliz Başbakan, anlaşmanın ülkedeki işletmeler için kesinlik sunduğunu söyledi.

Anlaşmanın İngiltere'nin AB ile ilişkilerinde "yeni bir istikrar" sunduğunu kaydeden Johnson, "Ayrıca bugün, onlarca yıldır siyasetimizi alt üst eden bir sorunu da çözdük. Yeni ve gerçekten bağımsız bir ulus olarak bu anın büyüklüğünün farkına varmak ve tadını çıkarmak hepimizin elinde." diye konuştu.

AB'ye de seslenen İngiliz Başbakan, "Arkadaşınız, müttefikiniz, destekçiniz olacağız. Ayrıca asla unutulmasına izin vermeyeceğiz, bir numaralı pazarınız biziz." ifadesini kullandı.

BALIKLI KRAVATI' AB'YE NE MESAJ VERİYOR?

Johnson, AB ile anlaşma sağlanmasının ardından Başbakanlık ofisi 10 Numara'da açıklama yaparken taktığı 'balıklı kravat' dikkat çekti.

"KONTROLÜ GERİ ALMA ARZUSU"

Guardian'da yer alan haberde, İngiltere'nin balıkçılık endüstrisi ülkenin GSYİH'sinin yalnızca% 0,1'i karşılıyor, ancak seçmenler için "kontrolü geri alma" arzusunun sembolü olduğu ifade edildi. İngiltere'de birçok kişi AB ülkeleri tarafından yıllarca süren aşırı avlanma ve kota sisteminin endüstriye zarar verdiğinden şikayet etmişti.

Johnson da yaptığı açıklamada, artık balık tutulmasına izin verileceğini ve olağanüstü bir artış yaşanacağını vurguladı. Birleşik Krallık sularında avlanan, Avrupa filolarındaki balıkların yüzde 25'ine değeri "ülkelerine geri gönderileceği" şartını kabul etti.

Öte yandan, Ulusal Balıkçılar Örgütleri Federasyonu başkanı Barrie Deas, Johnson'ın balıkların harcanabilir olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Avrupalı balıkçıların İngiliz kıyılarının 12 mil yakınına girmesine izin verildiği taktirde endüstri için acı bir şekilde hayal kırıklığı olacaktır" dedi.