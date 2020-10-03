İngiliz parlamenterden Azerbaycan'a destek

APA haber ajansında yer alan habere göre Blackman, Aliyev'e gönderdiği mektupta Azerbaycan'a tam desteğini ifade etti.

“Sayın Başkan. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırısı ile ilgili olarak size yazıyorum.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 27 Eylül 2020 saat 06:00 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine yoğun bir şekilde ateş açtığı, ateşkesi ihlal ettiği ve büyük kalibreli silahlar, havan topları ve toplar kullandığı haberini okumak beni çok üzdü.

DESTEĞİMİ İFADE ETMEK İSTİYORUM

Bu sebeple, Azerbaycan ordusunun bir başka Ermeni askeri saldırısını önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için gerekli karşı saldırı önlemlerini aldığı bir dönemde desteğimi ifade etmek istiyorum.

Cephe hattındaki yoğun nüfuslu sivil alanlar ve tesisler kasıtlı olarak Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından hedef alındı ​​ve bombalandı. Ermeni silahlı kuvvetleri cephe hattındaki yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

Ermenistan'ın yerleşim yerlerini ve sivilleri kasıtlı olarak hedeflemesinin, 1949 Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olduğu açıktır. Sivil nüfusu hedef almak, Ermeni silahlı kuvvetlerinin savaş planında yer alan bir taktiktir ve Şubat 1992'de işlenen Hocalı soykırımı bunun açık bir kanıtıdır.

Ermeniler tarafından Azerbaycan Ordusu mevzilerinin, sivillerin ve sivil altyapının büyük kalibreli silahlarla bombardımanı, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a karşı askeri saldırı ve güç kullanma eylemidir.

Azerbaycan, uluslararası toplumu Ermenistan'ın yeni bir saldırı ve savaş eylemine aktif olarak hazırlandığı konusunda defalarca uyardı. Azerbaycan defalarca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden askeri saldırısının ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermeni kuvvetlerinin varlığının bölgesel barış ve güvenlik için çok ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini belirtmiştir.

Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliği, mevcut durum ve olayların gelecekteki seyri için tam sorumluluk taşımaktadır.

YERLERİNDEN EDİLEN AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ EVLERİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

Uluslararası toplumun kabul ettiği üzere, Dağlık Karabağ bölgesinin tamamının Azerbaycan'a geri dönmesini ve yerlerinden edilen Azerbaycan vatandaşlarının evlerine güvenli bir şekilde dönmesini dört gözle bekliyoruz.

Ben ve Birleşik Krallık-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu sizinle birlikteyiz ve parlamentoda kampanya yapmaya devam edeceğiz. "