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İngiliz medyası belgeledi! BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

İngiliz yayın organı The Guardian, Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’a mülklerin belgelerini yayınladı. El-Nehyan’a ait mülklerin değerinin yaklaşık 56 milyar TL değerinde olduğu belirtildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

TİME LİFE BİNASI DA...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu. İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan'ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.

 

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