İngiliz CEO çalışanlarına öyle bir jest yaptı ki...

İngiliz teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, dünyada eşine zor rastlanır bir olaya imza attı. Molding, şirketin 1 milyar sterlin (10,5 milyar TL) değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti. Böylece 74 çalışan bir anda ülkenin milyonerleri listesine girdi.

İngiltere'de teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar sterlin değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

"PEK ÇOK HAYATI DEĞİŞTİRDİK"

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi.

Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

BİR ANDA ÜLKENİN MİLYONERLER LİSTESİNE GİRDİLER

Şirkette çalışan 74 kişi 1 milyarlık hisseden eşit pay aldı. Her bir çalışan toplamda 13 milyon 513 bin sterlin değerinde hisse sahibi olunca bir anda ülkenin milyonerler listesine girdi. Çalışanların aldığı hissenin TL karşılığı ise 141 milyon 210 bin lira. Bu parayla İstanbul'da ultra lüks 70 daire almak mümkün.