İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı!

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Vali Canbolat: uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlama sonrası açıklama yaparak 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlama nedeniyle ilgili de konuşan Vali Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. 1 kişi şehit oldu, biri ağır 4 yaralı var. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor. Olayın terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.