AjansHaber.com.tr Gündem İnci'nin enkaz altından kurtarılma anı

İnci'nin enkaz altından kurtarılma anı

Enkaz altında hayat mücadelesi veren 16 yaşındaki İnci'nin, sağlık görevlisine 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın' dediği anlar kameraya yansıdı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

23 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucu iyi haberler geliyor.

Bayraklı ilçesinde enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci ekipler tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içinde yardım bekleyen İnci'nin kurtarılma anları da ortaya çıktı.

"ABLA ÇOK KORKUYORUM"

Hayatta kalma mücadelesi veren İnci'nin, yanına gelen sağlık görevlisine, "Abla çok korkuyorum. Elimi tutar mısın" dediği anlar oldukça dikkat çekti.

Sağlık görevlisi ise İnci'yi sakinleştierek, ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha
Kaftancıoğlu 29 Ekim'de de 'Atatürk' diyemedi