İnci'nin enkaz altından kurtarılma anı
Enkaz altında hayat mücadelesi veren 16 yaşındaki İnci'nin, sağlık görevlisine 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın' dediği anlar kameraya yansıdı.
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
23 saat boyunca devam eden çalışmalar sonucu iyi haberler geliyor.
Bayraklı ilçesinde enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci ekipler tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İnci'nin enkaz altından kurtarılma anı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020
🔹Enkaz altında hayat mücadelesi veren 16 yaşındaki İnci'nin, sağlık görevlisine 'Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın' dediği anlar kameraya yansıdı.#Yanındayızİzmir pic.twitter.com/DRd6e58CP9
Gözyaşları içinde yardım bekleyen İnci'nin kurtarılma anları da ortaya çıktı.
"ABLA ÇOK KORKUYORUM"
Hayatta kalma mücadelesi veren İnci'nin, yanına gelen sağlık görevlisine, "Abla çok korkuyorum. Elimi tutar mısın" dediği anlar oldukça dikkat çekti.
Sağlık görevlisi ise İnci'yi sakinleştierek, ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.
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