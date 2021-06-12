İnanılmaz olay! Dev balina dalgıcı neredeyse yutuyordu, sonra tükürdü

ABD'li dalgıç Michael Packard, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boston Cape Cod açıklarında bir balina tarafından neredeyse yutulduğunu söyledi.

Suya daldığında büyük bir şey fark ettiğini ve her şeyin bir andan karardığını söyleyen Packard, yaklaşık 30 saniye balinanın ağzında kaldı.

Packard o anları şöyle anlattı:

"Sonra etrafımı görmeye başladım. Diş olmadığını fark ettim. Ve sonra, kendi kendime şöyle dedim: Aman Tanrım, bir balinanın ağzındayım... Ve beni yutmaya çalışıyor. Sonra aniden yüzeye çıktı ve başını sallamaya başladı. O sırada ağzından havaya fırladım ve suya indim... Özgürdüm ve yüzmeye başladım. İnanılmazdı...'

Balina adamı tükürdükten sonra, tüm o anlara şahit olan mürettebatı tarafından tekneye alındı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Dalgıç, karşılaşmanın ardından yaralandığını, ancak herhangi bir kırık kemiği veya ciddi bir yaralanması olmadığını, bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde hastaneden ayrılabildiğini kaydetti.

Bilim adamlarına göre, balinalar planktonla beslenirken mümkün olduğu kadar çok küçük canlıyı yakalamak için ağızlarını çok geniş açarlar. Ancak, insanları avlamaya çalışan hiçbir dev balina vakası kaydedilmedi.