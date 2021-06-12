AjansHaber.com.tr Ekonomi IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5.75 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 4. madde değerlendirmesini açıkladı. Rapora göre kuruluş Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.75 büyüyeceği tahmininde bulundu. Sonraki 5 yılda ise büyümenin yıllık yüzde 3.3 olacağı öngörüsünde bulundu.

IMF, Türkiye'de 2021 sonu enflasyonunu yüzde 16.5, 2022 sonunda yüzde 14 beklediğini açıkladı. Sonraki 5 yılda da enflasyon için yüzde 12.5 tahmini yaptı.

Raporda, Türkiye'de politika belirsizliği ve kırılganlıklar artmış olmasına rağmen ülkenin sorunlarının aşılmaz olmadığını kaydeden kurum, kredibilitenin ve tamponların yeniden inşası için güçlü bir para politikası duruşunun zaruri olduğunu vurguladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
MMU'yu yaptı en değerliler listesine girdi
Türkiye'nin en büyüğünde ilk faz tamamlandı
20 ton altın, 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi
Ödemeler bugün başlıyor
Savunma sanayinden Afrika atağı
Ağrı'ya 16 milyon dolarlık tesis
"Yüzde yüz yerlilik konusunda tavizimiz olamaz"