İmamoğlu'nun 'Süt dağıttırmıyorlar' iddiasına CHP'li Subaşı'dan yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile Sayıştay tarafından iptal edilen süt dağıtımı faaliyetini sanki 'engelleniyorlarmış' gibi lanse etmeye çalışmıştı. 'İBB'nin süt dağıtımı Sayıştay tarafından engelleniyor' söylemlerini, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı yalanladı ve İBB'nin yaptığı hatayı kabul etti.

İmamoğlu’nun "İBB’nin süt dağıtımı Sayıştay tarafından engelleniyor" söylemi, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanladı



Sayıştay, İBB’nin süt ihalesini mevzuata aykırı olduğu için usulsüz bulmuş, İmamoğlu ise süt dağıtımının usulsüz bulunduğunu iddia etmişti. pic.twitter.com/YF9IHnA5Z9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 27, 2020

AK Parti'li birçok isim İmamoğlu'nun 'süt dağıttırmıyorlar' yalanını ifşa eder nitelikte açıklamalar yaparken konuyla ilgili en dikkat çeken çıkış İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'ndan geldi.

CHP'li Subaşı, bir televizyon programında yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamalarda bu iddiayı yalanladı ve Sayıştay'ın bu kararının süt dağıtımını engellemeye yönelik olmadığını ve ihalede usulsüzlük yapıldığını kabul etti.