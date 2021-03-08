İmamoğlu'nun Pervin Buldan paylaşımı İYİ Partili Ağıralioğlu'nun kızdırdı

İBB Başkanı İmamoğlu İYİ Parti lideri Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Buna tepki gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve belediye başkanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"TÜM KADIN SİYASETÇİLERİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLARIM"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

"MERAL AKŞENER İSMİ İLE BİRLİKTE ZİKREDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.