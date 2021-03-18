İmamoğlu'nun gazi yakınına yönelik sözlerine karşı kampanya başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakınının kendisine eleştirilerine "Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu'nun bu sözleri infiale neden oldu. Sosyal medyada İmamoğlu'na yönelik '#BeniBul' etiketi altında kampanya başlatıldı. Siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar İmamoğlu'na 'Bulup ne yapacaksın?' sorusunu yöneltti.

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bu sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi.

"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM BEN MERAK ETME"

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti. İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu.

'BULUP NE YAPACAKSIN?'

İmamoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti. İmamoğlu'na tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren pek çok kişi 'Bulup ne yapacaksın?' sorusunu yöneltti.

Pervin Buldan'la Fidan Dikerek, şehitlerimizin aziz hatıralarına kastederek yaptın zaten hadsiz. Gazi yakınına seni bulurum diyerek tehdit etmek de ne demek?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

"DÖVDÜRECEK MİSİNİZ?"

Gazeteci Süleyman Özışık ise "Gazi yakınına “Seni bulurum” diye tehdit savurmak da ne ya? Bulup ne yapacaksınız? Dövecek misiniz dövdürecek misiniz?" paylaşımında bulundu.

Gazi yakınına “Seni bulurum” diye tehdit savurmak da ne ya? Bulup ne yapacaksınız? Dövecek misiniz dövdürecek misiniz?#benibul — Süleyman ÖZIŞIK 🇹🇷 (@slymnoz) March 18, 2021

"Seni araştırır bulurum ben, merak etme!"

Evet bu söz bir ergene ait değil!

Bir mafyaya veya kabadayıya da ait değil!

Bu söz @istanbulbld başkanı CHP’li @ekrem_imamoglu’na ait!

Ve İmamoğlu bu sözü kendisini eleştiren bir gazi yakınına söylendi!#benibul — Umut Mürare (@umutmurare) March 18, 2021

Seni bulurummuş... Bul bakalım, ne yapacaksın vatandaşa! #benibul — Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 18, 2021