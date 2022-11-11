İmamoğlu'nun davası ertelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava 14 Aralık'a ertelendi.

Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava, 14 Aralık'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu bugün cuma naması sonrası 13.30'da konuşma yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu için dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

''31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır''

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki ''31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır'' ifadelerini kullanması gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret'' suçundan bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapis cezası istendi.

Söz konusu suçlamaya ilişkin sözleri İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına söylemişti. Ekrem İmamoğlu'nun, ''31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında , o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır'' sözlerindeki ''ahmak'' kelimesi hakaret suçu olarak kabul edildi.

Dava hakkında 18 Mayıs’ta Florya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Ben hukuka güvenmek, hukuka inanmak; memleketin adalet sistemine, her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum. Temennim budur. Ülkemizde doğal hale geldi” dedi.