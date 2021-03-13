İmamoğlu'nun 2023 hayali 2029'a kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Tuzla metrosunun 2023 yılında İstanbulluların hizmetine açılacağı" iddiasında bulunmuştu. Ancak Metro İstanbul kurumsal web sayfasında, Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonun 2024’e kadar yapılacağı, Tuzla’ya kadar olan kısmının ise 2029 sonunda açılmasının planlandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında hizmete açacağını söylediği Tuzla metrosunu 2029 sonuna ertelendiği ortaya çıktı.

"4 HATTIMIZI DA 2023 YILINDA HİZMETİNE AÇACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Şubat 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamada; "3.9 kilometrelik Kaynarca-PendikTuzla Metro hattımızın Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane arasını 3.5 kilometrelik Kirazlı-Halkalı Metro hattımızın Kirazlı-Mimar Sinan arasını olmak üzere toplam tam 24 kilometrelik 4 hattımızı da 2023 yılında hizmetine açacağız İstanbullulara" dedi.

TUZLA'YA KADAR OLAN KISMI 2029 SONUNDA AÇILMASI PLANLANDI

İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığında; metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı, performans programında ise 2023 yılında bitirileceği ifade ediliyor.

Metro İstanbul kurumsal web sayfasında, metro ağ haritaları kısmında, Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonunun 2024'e kadar yapılacağı, Tuzla'ya kadar olan kısmının ise 2029 yılı sonunda açılması planlanan hatlara alındığı öğrenildi.