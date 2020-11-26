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İmamoğlu'nu sinirlendiren karar: UKOME 6 bin taksi için ‘Hayır’ dedi

İBB’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME’de oylanan 6 bin yeni taksinin trafiğe çıkmasına yeşil ışık yakılmamasına sinirlenerek karar veren üyeleri ‘Talimat almışlar” diyerek itham etti.

Önceki UKOME toplantılarına katılmayan ve oylamanın yapılacağı toplantı öncesi protesto edilen İmamoğlu bir grup taksici esnafı ‘Yuhalandı'. Pandemi süreciyle birlikte daha da perişan olduklarını ileten esnafa kulak tıkayan İmamoğlu’nun bu tavrı tepki çekerken, CHP’li başkan korumalarıyla birlikte geri dönüş yaptı ve esnafın üzerine yürüyerek “Kim yuhladı’ diye hesap sordu.

 

İmamoğlu’nun gergin tavırları UKOME toplantısına da yansıdı.

6 bin yeni taksinin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini anlayan belediye başkanı, sinirlerine hakim olamayarak kendisine muhalif kesime üst perdeden konuştu. İmamoğlu’nun bu tavrı da beklediği sonucu getirmedi, yapılan oylamada İTÜ Raporu da dikkate alınarak 6 bin yeni taksinin daha trafiğe çıkacak olmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı belirtildi ve oy çokluğuyla ‘Hayır’ oylarıyla reddedildi.

Ulushaber Merkezi

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