İmamoğlu'nu sinirlendiren karar: UKOME 6 bin taksi için ‘Hayır’ dedi

Önceki UKOME toplantılarına katılmayan ve oylamanın yapılacağı toplantı öncesi protesto edilen İmamoğlu bir grup taksici esnafı ‘Yuhalandı'. Pandemi süreciyle birlikte daha da perişan olduklarını ileten esnafa kulak tıkayan İmamoğlu’nun bu tavrı tepki çekerken, CHP’li başkan korumalarıyla birlikte geri dönüş yaptı ve esnafın üzerine yürüyerek “Kim yuhladı’ diye hesap sordu.

"Sen kimi yuhalıyorsun? Hanginiz yuhladı?"



🔹CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksiciler toplantısı öncesi vatandaşların hışmına uğradı. Sinirlerini hakim olamayan İmamoğlu, "Sen kimi yuhalıyorsun?" diyerek korumalarıyla birlikte vatandaşların üzerine yürüdü. pic.twitter.com/rKricyvxbv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 26, 2020

İmamoğlu’nun gergin tavırları UKOME toplantısına da yansıdı.

6 bin yeni taksinin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini anlayan belediye başkanı, sinirlerine hakim olamayarak kendisine muhalif kesime üst perdeden konuştu. İmamoğlu’nun bu tavrı da beklediği sonucu getirmedi, yapılan oylamada İTÜ Raporu da dikkate alınarak 6 bin yeni taksinin daha trafiğe çıkacak olmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı belirtildi ve oy çokluğuyla ‘Hayır’ oylarıyla reddedildi.

İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 26, 2020

Ulushaber Merkezi