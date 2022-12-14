İmamoğlu'ndan Saraçhane daveti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görülüyor.

Reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verildi. Davada karar çıkması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu, saat 16.00'da İstanbulluları Saraçhane'ye davet etti. Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.