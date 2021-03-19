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İmamoğlu'ndan Pervin Buldan'a 'Nevruz' telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Nevruz Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, "Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz" dedi.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.

Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti."

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NE OLMUŞTU?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ismini yan yana yazan Ekrem İmamoğlu tepkiyle karşılanmıştı.

Başta İYİ Parti'liler olmak üzere pek çok kişi İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Eleştirilere aldırmayan İmamoğlu ise ertesi gün Pervin Buldan ile birlikte ağaç dikmişti. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı ağaç dikme töreninde Dilek İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la yakın diyaloğu dikkatlerden kaçmamıştı.

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