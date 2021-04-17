İmamoğlu'ndan Milli Gazete'ye 11 milyon 745 TL!
Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye şirketi Kültür A.Ş.’den baskı işleri için tam 11 milyon 745 bin TL’lik bir ihale aldı.
Milli Gazete'nin İBB Kültür A.Ş.’den baskı işleri için tam 11 milyon 745 bin TL’lik
bir ihale aldığı ortaya çıktı.
İBB'nin, Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete'ye verdiği bu desteğin, CHP'ye yakın medya organlarına verdiği desteği geride bırakması ise dikkat çekti.
İMAMOĞLU ZİYARETTE BULUNMUŞTU
Ekrem İmamoğlu, daha önce gazeteyi ziyaret etmiş ve kendisine "Makamın yükseldikçe boynun bükülsün" sözünün yazılı olduğu bir tablo hediye edilmişti.
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