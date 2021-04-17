İmamoğlu'ndan Milli Gazete'ye 11 milyon 745 TL!

Milli Gazete'nin İBB Kültür A.Ş.’den baskı işleri için tam 11 milyon 745 bin TL’lik

bir ihale aldığı ortaya çıktı.

İBB'nin, Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete'ye verdiği bu desteğin, CHP'ye yakın medya organlarına verdiği desteği geride bırakması ise dikkat çekti.

İMAMOĞLU ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Ekrem İmamoğlu, daha önce gazeteyi ziyaret etmiş ve kendisine "Makamın yükseldikçe boynun bükülsün" sözünün yazılı olduğu bir tablo hediye edilmişti.