İmamoğlu'na suikast iddiaları yalanlandı

Bazı medya organlarında yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na DEAŞ'lı teröristlerin suikast düzenleyeceğine yönelik haberlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Bazı medya organlarında DEAŞ'lı teröristlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişiminde bulunacağı iddiaları sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "İMAMOĞLU'NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı" haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

SUİKAST GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.