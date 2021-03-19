İmamoğlu'nun korumalarının 'Alın bunu alın' dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edildi. İmamoğlu'nun korumalarının 'Alın bunu alın' dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı. İmamoğlu dün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende protesto edilmişti.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

İmamoğlu'na bir vatandaştan daha protesto: Alın bunu alın



🔹CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı açılışta bir vatandaş tarafından protesto edildi.

🔹İmamoğlu'nun korumalarının 'Alın bunu alın' dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görüldü. pic.twitter.com/4m1snFUvX2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 19, 2021

DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.