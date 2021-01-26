"İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu" haberleri yalan çıktı

Sözcü, Cumhuriyet, Halk Tv gibi bazı medya organlarının "Çin'in İstanbul'daki konsolosluğu, konsolosluk önünde eylem yapan Uygur Türkleri'nin kayıp yakınlarıyla ilgili belgeleri, Ekrem İmamoğlu'nun aracılık yapması sonucu almayı kabul etti." oldu haberi üzerine 17 gündür eylem yapan Kamp Mağdurları platformu bu konu ile alakalı açıklama yaparak yalanladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR."

Kamp mağdurları resmi Twitter hesabından açıklama şu şekilde:

"Çin Konsolosluğu önündeki Aile Nöbeti eylemimizle ilgili bazı medyada yer alan haberler GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR. Konu ile ilgili SADECE İstanbul Valiliği aracı olmaya çalışmıştır. Bu konu ile ilgili son açıklamamızı bu hesaptaki 13 Ocak 2021 tarihli videodan izleyebilirsiniz."

İşte O Yalan Haberler:

Kaynak: https://www.ulusalturk.com/imamoglu-uygur-turkleri-icin-araci-oldu-yalani-48282h.htm