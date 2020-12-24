İmamoğlu ulaşımdaki yoğunluğu soran gazeteciye kızdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na soru yönelten Akit Tv muhabiri ise hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

"SORUNUZU CEVAPLAMAYA TENEZZÜL DAHİ ETMEM"

Toplu taşımadaki yaşanan yoğunluğu hatırlatarak İBB'nin bu konuda bir eksikliği olup olmadığını soran muhabire İmamoğlu, cevap vermeye bile tenezzül etmediğini söyledi.

Akit TV'nin gazetecilik kimliği taşımadığını söyleyen İmamoğlu, gazetede "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlığıyla yayınlanan bir haberi hatırlatarak, "Şahsını tanımam ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Televizyonu bilemem. Ben televizyonunuzu takip etmiyorum. Bu kimliği taşımıyor. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin altındaki haberi okudunuz mu? Hayvan Ekrem yazıyor. Okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Neden? Çünkü 16 milyonun yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem. Şunu söyeleyim. Halk ekmek konusunda da gözünüz yanlış görmüş. Toplu taşıma konusunda da yorumu belli bir an üzerinden yapan ve her zamanki gibi vicdan ve adaleti yorumunuzun içine hiç katmadan önyargılı bir soru sorduğunuzu ifade ederim. Bu söylediklerimin hiçbirinin şahsınızla ilgisi olmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.