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İmamoğlu Fatih Sultan Mehmed'in babasını tanımıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasının kim olduğunu karıştırdı.

İmamoğlu, 6,5 milyon lira ödeyip tablosunu satın aldığı Fatih Sultan Mehmet'in, II. Bayezid'in çocuğu olduğunu öne sürdü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, İBB'nin elinden alınan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesi ile ilgili konuştu.

Konuşmasında belediye başkanı olduğu İstanbul'u fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet'e değinen İmamoğlu, tarih bilgisi ile sınıfta kaldı.

İSTANBUL'U FETHEDEN FATİH'İN BABASINI KARIŞTIRDI

İngiltere'de bir müzayedede yaklaşık 6,5 milyon liraya satılan Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasını karıştırdı.
Fatih Sultan Mehmet'in II. Bayezid'in oğlu olduğunu savunan İmamoğlu tepki çekti.

 

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