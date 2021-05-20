İmamoğlu Bursa Büyükşehir'in projesini kopyaladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Halk Bakkal projesini duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum."

"KOPYACI EKREM BİZİ İZLEMEYE DEVAM ET"

Bu açıklama akıllara, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Ramazan ayına özel devreye aldığı, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle bakkallarına can suyu olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 5 milyon TL değerindeki Ramazan çekleri ile sadece mahalle bakkallarından alışveriş yapılabilecek" uygulamasını getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını aynı şekilde kopyalayan Ekrem İmamoğlu'na, Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, "Kopyacı Ekrem bizi izlemeye devam et" diye seslendi.