İmamoğlu: Bana verilen ceza anlamsız ve hukuksuz

İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanların da hazır bulunduğu bir törenle Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İmamoğlu törendeki konuşmasında İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak, "Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Temel atma töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. "Bizim ülkemizde bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum" diyen İmamoğlu, "Hiç kimsenin hakkını yemedim hakkımı da yedirmeyeceğim" dedi.

İstanbul'da 150 günde 150 proje kampanyasının sonuna geldiklerini anlatan İmamoğlu "15 gün sonra bu kampanyamızı bitirmiş olacağız. Bu kampanyamız esnasında 168 noktada 199 projeye eriştiğimizi belirtmek isterim. Daha da sevindirici bir hususu paylaşmak isterim önümüzdeki Şubat-Mart-Nisan ayları içerisinde İstanbul'umuzda en az 150 projenin daha temel atmasını yapacağımızı paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu törende şunları söyledi:

Bu yolculuğu bize açan ve bu güzel zaman dilimini hepimize yaşatan kıymetli genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Bu yolculuğa çıktığımda 'Nasıl anılmak istersiniz' dediklerinde 'Ben bu şehrin gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak isterim' demiştim. Çünkü zaten en demokrat belediye başkanı olmak demek bu şehrin en başarılı belediye başkanı olmak demektir. Kendimize çizdiğimiz bu demokrasi idealindeki üzerindeki yolculuk hiçbir zaman şaşmadı. Bir aşaması daha var o da sonuna kadar çalışmak. En üst seviyede, en ahlaklı, vicdanlı duygularla görevinizi yaparken 7/24 çalışmayı da asla kenarda tutmamak. Bulunduğum her ortamda 'Ben sizin aranızda en çok çalışan kişi olacağım' derim. Belediye başkanı en çok çalışan kişi olursa kendi kadrosu, ekibi de ona uyum sağlama gayreti içinde olur. Durdurulmuş olan 10 metro hattını birden çalıştıran ve bunları teker teker artık tamamlamaya geçen bütün projeler bu çalışkanlıkla tamamlanan projeler. Bugünkü temel atma dahil emeği geçen yüzbinlerce insanımıza ve milyonlarca hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu merkezimiz iki değerli insanımızın ismini taşıyacak. Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu, Mimar Bedriye Gavuzoğlu hanımefendi. Mustafa Kemal Gavuzoğlu örnek bir doktor. Değerli eşi Bedriye Gavuzoğlu da çok kıymetli bir mimar. Kendileri emniyetle ilgili birçok binanın yapılmasında imzaları var. Bedriye hanım gibi kurumumuza güven duyup, kurumumuzla işbirliği yapıp, bağış yapıp bizimle iş üretme gayreti içinde olan vatandaşlarımızla, bir önceki döneme göre 30-40 kat civarında bağışın ve insanımızın arttığını belirtmek istiyorum. Bu aslında bir seçimde aldığınız oy kadar kıymetli.