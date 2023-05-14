İmamoğlu: "Anadolu Ajansı'na inancımız asla yok"

Muhabirimiz Melissa Tozan, CHP Genel Merkezi'nden son dakika gelişmelerini paylaşıyor:

"Öndeyiz" - 19:55

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya paylaşımı:

Öndeyiz.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

"Sayın Kılıçdaroğlu önde"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle;

"Yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle sonuçların sisteme girmesini engelliyorlar. Kendi işlerine gelen sandıkların sonuçlarını veriyorlar. Bizim elimizdeki kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların %23,87 açılmış ve bu sonuçlara göre Sayın Kılıçdaroğlu öndedir. Biz öndeyiz."

"Anadolu Ajansı'na inancımız asla yok" - 19:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Millet ittifakı adına sesleniyoruz. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Anadolu Ajansı bitkisel hayata girmiştir. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altına inmiştir.

İstanbulda'ki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen Anadolu Ajansı yetkileleri bizim için yok sayılmakta. Anadolu Ajansı'na inancımız asla yoktur.

Kılıçdaroğlu, bu akşam 13. cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Tek bir vatandaşımızın bile kandırılmasına izin vereyeceğiz.

Biz bu akşam Anadolu Ajansı'na toplamayı çıkarmayı öğreteceğiz.

En çok oyu kendisi aldı - 19:20

Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

"İlk sonuçları olumlu görüyoruz" - 19:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarının saat 18.30'da kaldırıldığını duyurmasının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sandıkların açılmaya başladığını belirten Öztrak, katılım oranın rekor seviyede olacağının ortaya çıktığını söyledi.

Sonuçları yakından takip ettiklerini dile getiren Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Sandık başındaki sandık sorumlularımıza ve müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler ve sonuçlarını hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin."

"Ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek." ifadelerini kullandı.