İmam hatiplilere yönelik skandal ifadelere Kurtulmuş'tan sert yanıt!

Gülşen'in nisan ayında verdiği belirtilen bir konserde, imam hatiplerle ilgili kurduğu skandal ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gülşen'in gülerek kurduğu hadsiz cümlelere seyircilerin de alkış tuttuğu görüldü.

Son dönemde konserlerinde giydiği dekolte kıyafetlerle eleştirilen ünlü şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip yönelik kullandığı skandal ifadeler ortaya çıktı.

İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor

Gülşen'in nisan ayında verdiği belirtilen bir konserde kullandığı "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri yoğun tepki aldı.

Gülşen'in skandal ifadelerine Numan Kurtulmuş'tan sert yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili kullandığı skandal ifadelere sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı "İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir."

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum."

HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE DE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, daha önce de Yenikapı'da verdiği bir konserde, ahnede LGBT bayrağı açmıştı. İzleyiciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız. LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin" diye konuşmuştu.