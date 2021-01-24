İlyas Salman, Milli iradeye ‘akılsız' dedi
Oyuncu İlyas Salman, “Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken halka hakaret etti.
Oyuncu İlyas Salman, “Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken halka hakaret etti.
Salman “Erdoğan bana dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa ben Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı” dedi.
İlyas Salman'dan halka hakaret— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 24, 2021
🔹İlyas Salman, “Şener Şen'in Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?” sorusuna halka hakaret ederek yanıt verdi
🔹Salman “Erdoğan bana dünyanın en büyük ödülünü de verse almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" dedi pic.twitter.com/tm2MQhT9ys
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