İlyas Salman, Milli iradeye ‘akılsız' dedi

Oyuncu İlyas Salman, “Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken halka hakaret etti.

Salman “Erdoğan bana dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa ben Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı” dedi.