İlkbahar-yaz operasyonları tamamlandı! 39'u üst düzey 127 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, ilkbahar-yaz döneminde yürütülen terör operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi denildi.

İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "İlkbahar yaz döneminde; 9.630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10.850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı" bilgisi verildi.

Operasyonlarda; 4’ü kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 10’u turuncu, 17’si gri, 5’i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi. 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.