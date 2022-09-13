"İlk evim ilk iş yerim" projesine yoğun ilgi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk evim ilk iş yerim" projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

14 Eylül'de TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurulara bir gün kala TOKİ'nin internet sitesine yoğun ilgiden dolayı zaman zaman ulaşılamıyor.

Projenin detayları şu şekilde:

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

GENÇLER % 20 - 50 BİN KONUT

EMEKLİLER % 20 – 50 BİN KONUT

ŞEHİT YAKINLARI-GAZİLER % 5 12 BİN 500 KONUT

ENGELLİLER % 5 12 BİN 500 KONUT

DİĞER VATANDAŞLARIMIZ % 50

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

ÖDEME ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Konut fiyatlarının maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen rakamlar şöyle;

2+1 konut ödeme planı

2 bin 280 lira taksit

Toplam; 608 bin lira

240 ay vade

3+1 konut ödeme planı

3.187 lira taksit

Toplam; 850 bin lira

240 ay vade

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

Sosyal Konut Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

EVLER NASIL OLACAK?

YEREL VE YATAY MİMARİ-ZEMİN+5 KATI GEÇMEYECEK

SIFIR ATIK UYUMLU

ENERJİ VERİMLİ

İKLİM DOSTU MALZEMELER

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEM

100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSA

TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Gelir durumu düşük vatandaşlarımız şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgemizde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşımıza sunulacak. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir. 2028 hedefi, 250 bin arsa.

ARSALAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış,

İmar planı yapılmış,

İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek

ARSA FİYATLARI NE OLACAK?

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1.604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 lira ödenecek.

SANAYİ SİTELERİ

TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlrca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

TC Vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Başvuru bedeli 2 bin lira olacak

SANAYİ SİTESİ ÖDEME PLANI

Yüzde 10 peşinat

2.633 liradan başlayan taksit

120 ay vade

Devasa sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsa ve 10 bin iş yerinin 2 yılda bitmesi hedefleniyor.