AjansHaber.com.tr Dünya İlham Aliyev Şuşa'da yeni caminin temelini attı

İlham Aliyev Şuşa'da yeni caminin temelini attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da inşa edilecek yeni caminin temelini attı.

"Harıbülbül" müzik festivaline katılmak için Şuşa'ya giden İlham Aliyev, burada yeni inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı.

Aliyev, daha önce Şuşa'da 17 cami bulunduğunu, bunların çoğunun Ermenilerce yıkıldığını söyledi. Şuşa'da yarı yıkık durumda 3 caminin kaldığını vurgulayan Aliyev, yeni inşa edilecek caminin şehre hakim bir noktada olduğunu anlattı.

Caminin mimarisinin Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım tarihi dolayısıyla 8 rakamı tarzında olduğunu söyleyen Aliyev, "Temel atma için bugünü tesadüfen seçmedik. Yarın İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Azerbaycan halkının bayramını kutluyorum. Bayram öncesinde kadim Şuşa şehrinde yeni caminin temelinin atılması büyük tarihi ve sembolik karaktere sahiptir" dedi.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da ''Harıbülbül'' müzik festivali / Fotoğraf: AA

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Facebook, Instagram ve Twitter’dan Filistin sansür
Dogecoin hamlesi!
İsrail polisi, Filistinliyi ezen Yahudi'yi korudu
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüyor
Fransızlardan çarpıcı makale
İsrail askerine tokat gibi sözler
BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek