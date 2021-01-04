İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İlker Başbuğ ve Can Ataklı'ya sert tepki

Başkan Erdoğan’a hakaret etmekten hakkında dava açılan Can Ataklı yine skandal sözlere imza attı. Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi. Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi'nin 27 Mayıs göndermeli erken seçim manşeti de büyük tepki çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından, Can Ataklı'nın konuşmaları ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 27 Mayıs göndermeli erken seçim manşetine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Altun, "Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Ataklı'nın söylemlerine ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 27 Mayıs göndermeli erken seçim manşetine tepki gösterdi



🔹"Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil" pic.twitter.com/BRp5sF1qUT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 4, 2021

"DARBECİ ZİHNİYET, 27 MAYIS’TAN BU YANA HEP AYNI"

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı.

Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı.

"DARBEYİ SAVUNANLARIN DEMOKRASİ SÖYLEMİ TRAJİKOMİK"

Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır.

Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.