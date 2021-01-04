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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan 18 yılda sağlık sektöründe yaşanan dönüşümü anlatan bir video paylaştı.

"HANGİ ZOR ŞARTLARDAN GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM"

Altun paylaşımında "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

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