İletişim Başkanı Altun'dan İngilizce Boğaziçi mesajı
İletişim Başkanı Altun, izinsiz Boğaziçi gösterileri konusunda eleştirilere videolu mesaj ile cevap verdi. Altun, "Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrasında küçük ve radikal bir grubun Rektörlük binasını işgal etmeye kalktığını belirtti.
İletişim Başkanı @fahrettinaltun'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması:— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 4, 2021
"Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız."pic.twitter.com/MMk9wCnd87
Polisin müdahalesi ile kanuna karşı gelenlerin gözaltına alındığını söyledi.
"Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.
"Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz"
Üniversitelerdeki radikalleşmenin süre gelen bir sorun olduğuna dikkat çekti.
Fahrettin Altun, "Küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz" diye konuştu.
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