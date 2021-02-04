AjansHaber.com.tr Gündem "Gençlerimizi terörizmden koruyacağız"

İletişim Başkanı Altun'dan İngilizce Boğaziçi mesajı

İletişim Başkanı Altun, izinsiz Boğaziçi gösterileri konusunda eleştirilere videolu mesaj ile cevap verdi. Altun, "Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrasında küçük ve radikal bir grubun Rektörlük binasını işgal etmeye kalktığını belirtti.

Polisin müdahalesi ile kanuna karşı gelenlerin gözaltına alındığını söyledi.

"Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.

"Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz"

Üniversitelerdeki radikalleşmenin süre gelen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Fahrettin Altun, "Küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz" diye konuştu. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Perde arkasında Osman Kavala mı var?
Kadıköy'de otobüs önünde duran adam eylemi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı!
'Aşağıya bak' yalanına destek veren ünlüler
4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı!
"Bunlar mı Türkiye'nin evlatları?"
Kati Piri'den Boğaziçi protestolarına destek