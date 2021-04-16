AjansHaber.com.tr Gündem "128 Milyon dolar" yalanına Altun'dan sert tepki

İletişim Başkanı Altun: İftiraya karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır." dedi.

Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklamasıMerkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklamasıEkonomi

Paylaşımında, Türkiye'nin, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek."

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