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İletişim Başkanı Altun: Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli

Fahrettin Altun, terör örgütü PKK'nın saldırıları ile ilgili, "Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında kaydedilen görüntüleri paylaşarak, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli." çağrısında bulundu.

Esenyurt HDP binasında skandalEsenyurt HDP binasında skandalGündem
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonHDP Esenyurt ilçe binasına operasyonGündem

Altun, Twitter hesabındaki İngilizce paylaşımda, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdi.

Görüntülerin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın, Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun, PKK'nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğine, çocukları silahlandırdığına ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP'nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli."

 

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