İlber Ortaylı'dan Elif Şafak ve Orhan Pamuk çıkışı

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Orhan Pamuk ve Elif Şafak'ın Türkçesinin bozuk olduğunu ifade ederek, 'Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesini ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk.' dedi.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitenin panelinde konuşma yaptı. Ortaylı, yazar Orhan Pamuk ve Elif Şafak’la ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKÇESİ BOZUK"

İlber Ortaylı, panel sırasında Orhan Pamuk’la ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi’ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk."

"İKİSİ DE TÜRK YAZARI DEĞİL"

Ortaylı sözlerinin devamında da, Elif Şafak ile ilgili şunları kaydetti:

"Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türk'tür tabi ama Türk yazarı sayılmaz."

Konuşmasının devamında sözü tekrar Orhan Pamuk’a getiren İlber Ortaylı, "Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa ‘aferin’ dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor." dedi.