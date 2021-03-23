İl Sağlık Müdürü 'aman dikkat' diyerek uyardı

İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor. Tek mavi il Şırnak kaldı.

Vaka sayısında ciddi artışın yaşandığı İstanbul'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşa uyarı yaptı. Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat" açıklamasını yaptı.