İl Sağlık Müdürü 'aman dikkat' diyerek uyardı
Vaka sayılarının arttığı İstanbul için tedirgin eden bir uyarı geldi. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat" açıklamasını yaptı.
İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta koronavirüs vaka sayısında artış sürüyor. Tek mavi il Şırnak kaldı.
Vaka sayısında ciddi artışın yaşandığı İstanbul'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşa uyarı yaptı. Memişoğlu, "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat" açıklamasını yaptı.
Salgın BİTMEDİ, pozitif vaka sayımız yükseliyor Aman DİKKAT !— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 23, 2021
Sizleri korumak için çalışıyoruz, UYUM gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; Hastalanmayalım, ÜZÜLMEYELİM, kapanmayalım...
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