İl Başkanı FETÖ elebaşı Gülen'i takip ediyor

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya hesabından takip etmeye devam ettiği ortaya çıktı. Türkoğlu’nun eniştesi Süleyman Bahçeci FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyor. Amerika’da yaşayan Bahçeci, Türkoğlu’nun kız kardeşiyle birlikte FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor. Bu durumun İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e 14 Şubat 2020 tarihinde bildirildiği, ancak hiçbir adım atılmadığı da iddialar arasında.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mağduru isimler üzerinden reklam yaparak siyasi hayatına başlayan İYİ Parti, sonraki süreçte partililerin birbirine yönelik “FETÖ’cü” suçlamaları ile gündeme gelmeye başladı.

"İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" sözleriyle Meral Akşener ile reklam videosu çeken İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, partiden istifa ettikten sonra “Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın” diyerek Akşener yönetimine FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

Bunun dışında en dikkat çeken bir başka suçlama ise geçtiğimiz aylarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğu iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve FETÖ isimleri, şimdi de partinin Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Twitter hesabını takip etmeye devam ettiğinin ortaya çıkmasıyla gündemde.

Türkoğlu’nun siyasi kimliği ile 7 bine yakın takipçisi bulunan hesabından terörist Gülen’i takip etmesi, Türkoğlu’nun FETÖ ile irtibatlı olup olmadığını tartışmaya açtı.

Eniştesi terörden arananlar listesinde



Türkoğlu'nun eniştesi Süleyman Bahçeci, FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyor.

Süleyman Bahçeci, aynı zamanda FETÖ’nün Teksas, Utah ve Güney California’daki okullarının da kurucusu. Amerika'da yaşayan Bahçeci, Türkoğlu'nun kız kardeşi ile birlikte FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor.

Akşener'e bildirilmesine rağmen adım atılmadı

Tüm bunların eski il başkan yardımcısı Hidayet Sevinç tarafından 14 Şubat 2020 tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bildirildiği ancak bu konuda parti yönetiminin hiçbir adım atmadığı iddia ediliyor.