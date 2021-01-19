İkna yoluyla PKK/KCK'lı 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun 2013'te örgüte katıldığı, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle 2021'de ikna yoluyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi.