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İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK tarafından 6 yıl önce 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubunun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edildiği belirtildi.

Örgüt mensubunun Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, teröristin ailesinin Diyarbakır'da süren evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı ifade edildi.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 20 olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen teröristlerin sayısının 194 ulaştığı kaydedildi.

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