İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.