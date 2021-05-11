İkizdereli vatandaş: Bize tamamının yok olacağı söylendi

Bakan Karaismailoğlu'un konuşmasının ardından söz alan bir vatandaşın söyledikleri provokasyonun boyutunu biz kez daha göstermiş oldu. Yöre sakini, "Bize arazilerin tamamının yok olacağı söylendi" dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere’de yapılacak taş ocağıyla ilgili iddiaları yerinde incelemek için gittiği Rize’de vatandaşlarla görüştü.

"TAMAMI YOK OLACAK" DENİLDİ...

Bir vatandaşın sözleri provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Bakan’ın vatandaşlarla buluşmasında söz alan yöre sakini; şöyle konuştu:

Bizim bütün arazilerimiz bu alanda evimde var orada benim. Bütün bu arazilerin yok olacağı söylentisi için bunca eylemi yaptık. Şimdi siz diyorsunuz ki biz iki-üç yıl kalacağız burada. Ama tamamının yok olacağı söylenmişti. Bütün şeyimiz buydu. Biz bilinçsiz bir şekilde söylentilerden yola çıktık. Son haksız fikirlere ve zihniyetlere alet edildik. Bilmeden.