İkizdere'de taş ocağı protestosunda skandal sözler: "Asker şehit olsa üzülmem"

Rize İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağına karşı protestolar devam ediyor.

İlk olarak köylülerin başlattığı eylemlere daha sonra CHP ve HDP'den destek gelirken, taş ocağında maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar asılsız çıktı.

Buna rağmen eylemlerine devam eden İkizdereliler tepkilerine devam ederken, protestolar sırasında Hediye B. isimli bir kızın söylediği ifadeler tepki topladı.

"ASKER ŞEHİT OLSA ÜZÜLMEM"

Protestolar sırasında çevrede nöbet tutan askerlere tepki gösteren genç kız, " Ya size bir şey olduğu zaman bizim içimiz yanıyor. Ama bundan sonra asker bile şehit olsa üzülmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN NE SUÇU VAR"

Genç kızın bu söylediklerine ilk tepki ise protestolarını sürdüren diğer çevre sakinlerinden geldi.

Bir kadın genç kızı, "Hayır, hayır bunların ne suçu var?" diyerek uyardı.

Genç kız ise tepkisine devam ederken, "Bunların hepsinin suçu var. Evladımı askere asla göndermeyeceğim." diyerek cevap verdi.