İkizdere'de Akşener'e 'Netanyahu' tepkisi

Akşener'e tepki gösteren grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde, Başkan Erdoğan’la ilgili 'Natenyahu' benzetmesi üzerine tepki ile karşılaştı



🔹Akşener vatandaşlar tarafından, "Cumhurbaşkanımıza 'katil' diyeni istemiyoruz" şeklinde protesto edildi. pic.twitter.com/HSmz10X0oX