İkizdere'de Akşener'e 'Netanyahu' tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili Natenyahu benzetmesi üzerine bir grubun tepkisi ile karşılaştı.
Akşener'e tepki gösteren grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde, Başkan Erdoğan’la ilgili 'Natenyahu' benzetmesi üzerine tepki ile karşılaştı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 20, 2021
🔹Akşener vatandaşlar tarafından, "Cumhurbaşkanımıza 'katil' diyeni istemiyoruz" şeklinde protesto edildi. pic.twitter.com/HSmz10X0oX
Geçtiğimiz Salı günü yaptığı grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbaşkanı Benyamin Netanyahu'ya benzeten ve kamuoyunda büyük tepki çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitti.
Netanyahu benzetmesi nedeniyle Rizeliler tarafından tepki ile karşılanan Akşener, esnaf ziyaretini kısa kesmek zorunda kaldı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU
Halkın pankart ve afişlerle tepkisi üzerine Akşener, ilçede yapacağı ziyareti kısa kesmek zorunda kaldı.
Polis ekipleri, Akşener'e tepki gösteren vatandaşlara müdahalede bulundu. Olayların ardından Akşener ilçeden ayrıldı.
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